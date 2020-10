Grave incidente sulla A91 Roma-Fiumicino: morta una persona

LAZIO, ANAS: A CAUSA DI UN INCIDENTE AUTONOMO, CODE LUNGO LA A91 “ROMA-FIUMICINO” IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO

Lungo l’autostrada A91 “Roma-Fiumicino” si segnalano code in corrispondenza del km 14,000, in direzione dell’aeroporto, poiché al momento la circolazione transita su una sola corsia, a seguito di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura che proveniva dalla Roma-Civitavecchia e viaggiava verso la Roma-Fiumicino (direzione aeroporto) ha perso il controllo del veicolo, impattando contro le barriere.

Il personale intervenuto ha constatato il decesso del guidatore.

Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine attualmente impegnati nei rilievi del caso, che potranno richiedere brevi interruzioni della circolazione; a seguito delle operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia del piano viabile sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.

Foto di repertorio