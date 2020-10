Anzio: allerta Meteo Arancione, per giovedì 15 ottobre e nelle successive 24/36 ore, sui bacini costieri sud, proclamata dal Sistema di Protezione Civile Regionale. Attivato il COC.

Il Sindaco, Candido De Angelis, tramite Ordinanza, ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico, con il tavolo permanente presso la sede del COC – Comando Polizia Locale, in Via del Faro 1, fino alla cessata emergenza. Si invita la Cittadinanza a prestare la massima attenzione.