L’11 ottobre scorso, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Cesareo, Massimo Fruscella, ha disposto, in via cautelativa, della sospensione delle attività didattiche in presenza della classe 5E della Scuola primaria e di due sezioni della scuola secondaria di primo grado, 2E e 2H, fino a nuova comunicazione della Asl di competenza.

Inoltre, è stato predisposto anche l’isolamento fiduciario degli alunni delle classi in questione e di tutti i docenti che vi hanno prestato servizio nei giorni 5-6-7 ottobre.

A seguito della sospensione delle attività didattiche per alcune classi dell’istituto Comprensivo, sempre il Dirigente Scolastico ha stabilito la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 16 ottobre e la quarantena per gli alunni delle classi interessate. Le altre classi potranno continuare con le lezioni in presenza, salvo diversa disposizione dell’autorità sanitaria.

Allestimento di un drive-in il 16 ottobre

Per gli studenti in quarantena, verrà allestito un Drive-in per effettuare il tampone nel parcheggio della scuola secondaria di primo grado, nel plesso di via Giordano Bruno, il 16 ottobre alle ore 9.30.

Il Sindaco, Alessandra Sabelli, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza di San Cesareo, augura un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi coinvolti, nella speranza che i test risultino tutti negativi.

