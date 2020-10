Colleferro, domani 14 ottobre i funerali di Massimo Santoro

Nella giornata di domani, mercoledì 14 ottobre 2020, si terranno i funerali di Massimo Santoro, proprietario di una nota gelateria di Colleferro, purtroppo scomparso nella giornata di ieri.

Esequie al Parco del Castello di Colleferro

Il funerale di Massimo verrà celebrato domani, mercoledì 14 ottobre 2020, e sarà fatto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. La funzione, secondo quanto si apprende, verrà celebrata alle ore 11:00 presso il Parco del Castello, luogo adiacente il cimitero comunale.

Non verrà allestita nessuna camera ardente proprio per rispettare le norme in materia di coronavirus.

Le parole del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna

Ho appreso della scomparsa di Massimo Santoro come tutti voi: un messaggio, una telefonata alla quale si risponde increduli.

Non essendo residente in città, la Asl non me lo ha comunicato ufficialmente ma quanto Massimo Santoro fosse conosciuto ed amato da tutti i colleferrini lo testimoniano le centinaia di messaggi che stanno occupando la rete (e non solo) in queste ore.

La sua persona, la sua attività commerciale, il lavoro appassionato sia suo che della sua famiglia sono nel cuore di Colleferro.

Non voglio cadere nella retorica e cerco con difficoltà le parole giuste; sono sinceramente vicino ai suoi cari in questo momento straziante, il peggiore dei momenti.

Molti ancora non comprendono, sottovalutano o negano la realtà; Io dico di riflettere, di ragionare.

Ragionare significa anche calcolare rischi e pericoli, significa preparare una difesa per gli altri e per noi stessi che passa necessariamente attraverso comportamenti responsabili e rispettosi delle regole.

Quando è in pericolo la salute e viene addirittura meno la vita nessuno di noi può, anche astrattamente, chiamarsi fuori.