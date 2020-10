Ieri, a Ceprano, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di specifica attività info-investigativa, intrapresa a seguito di una rissa scoppiata per futili motivi in una via del predetto centro in data 8 ottobre u.s., deferivano in stato di libertà 6 persone, tutte del luogo (un 35enne, un 28enne, un 20enne ed un 18enne) quali partecipanti a tale fatto delittuoso.

Ecco i dettagli

Nello specifico i militari operanti la sera dell’8 ottobre u.s., a seguito di specifico intervento eseguito per la rissa, riuscivano ad identificare soltanto uno dei partecipanti ma, grazie alla spedita attività d’indagine intrapresa ed a seguito di ulteriori accertamenti , identificavano anche gli altri 5 partecipanti (due dei quali a seguito della rissa rimanevano feriti in modo lieve) nonché recuperavano anche una mazza da baseball ed un bastone , utilizzati durante lo scontro e successivamente nascosti dagli utilizzatori lungo le vie limitrofe ove si era verificato lo scontro.