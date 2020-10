Le tanto decantate feste non sono state propriamente vietate. Tuttavia, è passata la “raccomandazione” di evitarle. Ciò che è certo è che se invitiamo amici o parenti in casa, è consigliabile utilizzare la mascherina. Andiamo a scoprire i dettagli e tutte le novità del nuovo Dpcm firmato la notte tra il 12 e il 13 ottobre 2020. Ecco cosa si potrà e cosa non si potrà fare.

Nuovo Dpcm: calcetto no, palestre e piscine sì

Come si sapeva da giorni, c’è stato l’ok a non utilizzare la mascherina per chi fa jogging. Dovranno usarla invece chi fa semplicemente una passeggiata. Si parlava degli sport di contatto amatoriali e così è stato. Alla fine il calcetto amatoriale chiude, così come il volley tra amici e il basket. Si potrà invece continuare a giocare a tennis e paddle, poiché sono sport praticabili a distanza di sicurezza. Gli sport di contatto delle società dilettantistiche potranno invece continuare.

Le feste

“Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto”, si legge nel Dpcm. E nelle case saranno contingentate: “è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6”. Dunque, nessun esplicito divieto e nemmeno controlli. Solo un invito a evitare assembramenti in casa, stesso discorso per la mascherina: meglio metterla, ma nessun obbligo. La stretta è stata fatta poiché i 3/4 dei contagi avvengono in casa, con trasmissione che avviene tra famigliari e amici.