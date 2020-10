Morto Enzo Totti, padre di Francesco. Un grave lutto per l’ex capitano dell’AS Roma e per i famigliari. L’uomo era ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto il Coronavirus, ma le cause del suo decesso non sono tutt’ora conosciute. Il 76enne aveva subìto anche un infarto qualche anno fa.

Inutile dire che il cordoglio è anche di tutti gli sportivi e soprattutto tifosi romanisti. Anche il profilo social della società giallorossa ha espresso il proprio rammarico:

Ciao Enzo

Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia

