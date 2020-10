Stando a quanto riportato dall’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, su circa 14mila tamponi, un vero record per la domenica, oggi nel Lazio i casi registrati di Coronavirus sono 395; si contano 8 decessi (di cui 5 sono recuperi di notifiche) e 107 guariti. L’assessore dichiara inoltre che è in corso una riorganizzazione della rete ospedaliera per rispondere all’andamento della curva epidemiologica.

“Finora l’attività di tracciamento e l’assistenza ospedaliera stanno consentendo di avere l’epidemia sotto controllo e con uno dei più bassi tassi di letalità a livello nazionale. Ma ora non bisogna abbassare l’attenzione e rispettare le regole del distanziamento”, continua D’Amato.

Per il vaccino antinfluenzale, è possibile effettuare la prenotazione presso i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Sono state distribuite oltre 600mila dosi e, di queste, ne sono state somministrate il 15%, pari a circa 85mila cittadini. Finora, sono stati impegnati nella vaccinazione il 40% dei MMG e il 10% dei PLS.

Prosegue anche il potenziamento della rete regionale dei drive-in con altre 6 strutture attive a partire da oggi e da domani anche il drive in pediatrico e per le fragilità del San Camillo. Di seguito, un elenco dei diversi drive-in:

ASL ROMA 1: DRIVE-IN PEDONALE CRISTO RE (VIA CALASANZIANE 25), SOLO SU PRENOTAZIONE DELLA ASL; IRCCS IDI (DALLE ORE 14 SU PRENOTAZIONE DELLA ASL VIA MONTI DI CRETA 104).

ASL ROMA 3: DRIVE-IN PEDIATRICO (0-16 ANNI) E PER LE FRAGILITA’ AL SAN CAMILLO (VIA RAMAZZINI, SU PRENOTAZIONE TEL. 800.909.648 APERTO DAL LUN-SAB DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19).

ASL ROMA 4: DRIVE-IN A LADISPOLI, (VIA AURELIA KM 41,500, PARCHEGGIO CASA DELLA SALUTE DI LADISPOLI).

ASL ROMA 5: AEROPORTO DI GUIDONIA A PARTIRE DALLE 14:00, (VIA ROMA).

ASL VITERBO: DRIVE-IN A TARQUINIA, (VIALE IGEA 1).

ASL DI LATINA: DRIVE-IN A GAETA, (VIA SALITA CAPPUCCINI SNC);

I laboratori privati autorizzati per il tampone rapido antigenico sono 92 e sul sito salutelazio.it sono disponibili tutte le info e l’elenco delle strutture private autorizzate alla somministrazione dei tamponi rapidi. Le strutture sono così distribuite:

32 (ASL ROMA 1), 19 (ASL ROMA 2), 9 (ASL ROMA 3), 1 (ASL ROMA 4), 7 (ASL ROMA 5), 9 (ASL ROMA 6), 8 (ASL DI LATINA), 7 (ASL DI FROSINONE) E 2 (ASL DI VITERBO). Stanno partendo anche le verifiche sulla operatività dei laboratori e sull’applicazione dell’accordo sottoscritto con le associazioni di categoria.

Il numero aggiornato dei casi

Nelle province si registrano 132 casi e un decesso nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 41 i casi e questi, 18 sono i casi con link familiare o contatto di caso già noto. Si registra un decesso.

Nella Asl di Frosinone si riportano 30 casi, 27 già noti e isolati, e 3 individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl di Viterbo si registrano 36 casi, di cui 16 erano già noti e isolati. Un caso è stato individuato in fase di accesso al pronto soccorso e tre sono stati scoperti con il test sierologico.

Nella Asl di Rieti sono 25 i nuovi casi e si tratta di 24 contatti di casi già noti e isolati; un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl di Roma 1 si contano 72 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 30 casi con link familiare o contatto con caso già noto; si registrano 3 decessi di 64, 81 e 88 anni, con patologie.

Nell’Asl Roma 2 sono 65 i casi nelle ultime 24h, di cui 22 con link familiare o contatto di caso già noto; 13 i casi individuati su segnalazione del MMG.

Nell’Asl Roma 3, i casi delle ultime 24 ore sono 21 e si tratta di 13 contatti di casi già noti e isolati e 2 casi di rientro dalla Francia.

Nell’Asl Roma 4 sono 23 i casi nelle ultime 24 ore: 11 contatti sono di casi già noti e isolati e 3 sono le segnalazioni del MMG.

Nell’Asl Roma 5, si contano 53 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 21 contatti di casi già noti e isolati; si registra anche un decesso di 80 anni con patologie.

Nell’Asl Roma 6 i casi delle ultime 24 ore sono 29 e si tratta di 16 contatti di casi già noti e isolati; sono avvenuti due decessi, di 83 e 94 anni, con patologie.

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.