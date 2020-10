Il Comune di Paliano informa la cittadinanza che verrà potenziato il sistema di videosorveglianza cittadina e verrà costruito un nuovo plesso scolastico vicino al campo sportivo comunale “Piergiorgio Tintisona”.

Potenziato il sistema di videosorveglianza cittadina

In questi giorni, a Paliano, è in fase di ultimazione il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina che prevede l’installazione di 8 nuove telecamere in punti strategici del centro storico, estendendo la copertura a Piazza XVII Martiri, Piazza Guglielmo Marconi e Piazza Sandro Pertini.

I nuovi dispositivi di ultima generazione vanno a integrare e consolidare la rete di telecamere già operante in tutto il centro cittadino con lo scopo di rafforzare l’azione di controllo sul territorio da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine.

Nuovo plesso scolastico a ridosso del campo sportivo comunale

Venerdì scorso, 9 ottobre, sono state approvate con Delibera di Giunta comunale le linee guida per la progettazione e la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Sette Fontane, in un’area di circa 10mila mq individuata a ridosso del campo sportivo comunale “Piergiorgio Tintisona”. LEGGI ANCHE – Paliano, tre nuovi casi di Covid. Alfieri: “Informazioni dai medici e non dall’Asl”

Le linee guida sanciscono l’avvio dell’iter di progettazione tecnico-economica per la realizzazione della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado e di tutti i servizi annessi per un importo complessivo pari a 6 milioni di euro, cifra ottenuta dall’amministrazione Alfieri grazie all’accesso al finanziamento del Ministero dell’Istruzione sull’edilizia scolastica.

All’interno delle stesse linee guida sono stabiliti anche i criteri di valutazione del concorso che sarà indetto per scegliere l’idea progettuale più bella e funzionale della nuova scuola. Il progetto dovrà rispondere alle nuove esigenze del mondo dell’insegnamento, con spazi flessibili in grado di garantire la variazione di arredi e attrezzature, lo svolgimento di attività individuali e in gruppi, l’integrazione spaziale e visiva tra ambienti. Fondamentale sarà il criterio della sostenibilità ambientale e dell’autonomia energetica.