Nella giornata di ieri, ad Alatri, i militari del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia nel corso dei predisposti servizi finalizzati al rispetto delle norme riguardati il Covid-19, in considerazione dell’aumento dei casi di persone positive all’epidemia in atto, hanno controllato i principali luoghi di assembramento della città, al fine di far rispettare l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale.

La multa

Nel corso del servizio, all’interno di un centro commerciale posto nella periferia della città ernica, controllavano un 45enne del posto, già censito per il reato di truffa, il quale era sprovvisto di mascherina di protezione. Il prevenuto, per tale inadempienza, veniva sanzionato amministrativamente a seguito di violazione delle misure di contenimento attualmente in atto.

I fatti di Fiuggi

Sempre nella giornata di ieri, a Fiuggi, i militari della locale Stazione Carabinieri, impegnati nella prevenzione e repressione dei reati predatori sul territorio della cittadina termale, durante un predisposto servizio di perlustrazione sorprendevano tre donne, rispettivamente una 32enne, già censita per reati finanziari e violazioni edilizie, una 44enne ed una 21enne, tutte della provincia di Roma, mentre tentavano di raccogliere denaro dai passanti in favore di un’associazione di protezione degli animali, che da successivi accertamenti degli operanti non risultava averle alle proprie dipendenze.

Ricorrendone i presupposti di legge, le prevenute venivano proposte per l’irrogazione della misura di prevenzione del F.V.O. con divieto di ritorno per anni tre nel comune di Fiuggi.