Roma, tragico incidente a Corso Francia: perde la vita un 37enne

Tragedia alle prime ore dell’alba della mattinata odierna, domenica 11 ottobre 2020, a Corso Francia, nel pieno centro di Roma.

Intorno alle ore 4.30 si è verificato infatti un terribile incidente che ha coinvolto uno scooter e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 37enne peruviano, che dopo un violento scontro frontale con l’autovettura è stato sbalzato sull’asfalto.

Nulla da fare per l’uomo, nonostante il pronto arrivo del 118, giunto immediatamente sul luogo dell’incidente: ogni tentativo di soccorso si è rivelato infatti vano, con il decesso che è avvenuto subito dopo.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo abbia imboccato contromano una rampa in direzione Viale Tiziano, con il conducente della Panda che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto. Le indagini ad ogni modo stanno proseguendo al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.