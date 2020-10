Lazio, consegnate 607 mila dosi di vaccino antinfluenzale

Nel lazio sono state distribuite ben 607 mila le dosi del vaccino antinfluenzale. Ecco come sono state divise e come fare per richiederle.

Ecco le parole dell’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio

“Sono già 607 mila le dosi del vaccino antinfluenzale consegnate ai medici delle Asl e di queste: 120 mila ai medici della Asl Roma 1,140 mila ai medici della Asl Roma 2, 72 mila ai medici della Asl Roma 3, 31 mila ai medici della Asl Roma 4, 39 mila ai medici della Asl Roma 5, 59 mila ai medici della Asl Roma 6, 53 mila ai medici della Asl di Viterbo, 13 mila ai medici della Asl di Rieti, 23 mila ai medici della Asl di Latina e 57 mila ai medici della Asl di Frosinone.

Il vaccino è gratuito e sicuro e il cittadino può contattare il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta per prenotarlo”.

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.