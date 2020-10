Gli agenti del commissariato distaccato di Genzano, diretto da Monica Dell’Apa, hanno arrestato un 46enne del posto, poiché ritenuto responsabile di coltivazione di piante di marijuana presso la sua abitazione senza alcuna autorizzazione.

Ecco cosa è successo

In particolare, l’attività di indagine, effettuata nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio predisposti per la prevenzione e repressione di reati inerenti gli stupefacenti, ha trovato spunto da alcuni sospetti in ordine alla possibile coltivazione da parte del F. L. di piante di marijuana. La perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire 5 piante di marijuana in una porzione di terreno di circa 10 mq., le cui foglie risultavano essere del peso complessivo lordo di circa 500grammi. All’interno della camera da letto invece, è stato rinvenuto un contenitore di metallo contenente 11 grammi lordi della stessa sostanza, mentre all’interno del garage in una nicchia di circa 16 mq., il cui accesso era coperto da un telo, sono state rinvenute ulteriori 11 piante di marijuana poste in essiccazione, le cui foglie risultavano del peso complessivo di 2300 grammi circa.

Tutto il materiale, frutto della coltivazione di piante di marijuana da parte dell’uomo, priva di qualsiasi autorizzazione, è stato sottoposto a sequestro e il 46enne è stato arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.