Valle del Sacco: convegno presso la Sala Aldino Ripari a Colleferro

Oggi, sabato 10 ottobre 2020, presso la Sala Aldino Ripari (ex sala Konver) di via degli Esplosivi a Colleferro, è in corso un convegno sulla Valle del Sacco e la bonifica del sito di interesse Nazionale.

L’incontro è promosso dall’istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana M.Aleandri, dal network europeo Lindanet e dall’associazione Retuvasa.

Sito di interesse Nazionale Valle del Sacco: ripartire in un contesto europeo

Il convegno è rivolto alla cittadinanza e durante lo svolgimento vengono alternati i resoconti sullo stato avanzamento lavori della bonifica a presentazioni di progetti per il monitoraggio e il risanamento del territorio. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto in galleria