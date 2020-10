Torre Angela. H. 22.01 del 09.10.2020

Su segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Prenestino, sono intervenuti presso un supermercato di via Prenestina dove hanno arrestato per tentato furto aggravato un cittadino ivoriano identificato per un uomo di 19 anni. Il giovane, con vari precedenti di polizia, dopo aver danneggiato la vetrata dell’esercizio pubblico, ha tentato di asportare diversi prodotti alimentari per un valore di circa 260 euro.

Fiumicino. H. 1.25 del 10.10.2020

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fiumicino, in via della Scafa, hanno arrestato un italiano di 43 anni, con precedenti di polizia. L’uomo, durante un normale controllo di polizia, alla richiesta dei documenti, ha dato in escandescenza aggredendo gli agenti e procurandogli 4 giorni di prognosi. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Giustiniana. H. 02.40 del 10.10.2020.

Gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Ponte Milvio, insieme a quelli della Sezione Volanti, hanno arrestato per tentato furto un italiano di 37 anni, con precedenti specifici.

L’uomo, è stato bloccato sul balcone di un edificio in via della Giustiniana, mentre stava cercando di manomettere una grata per poter entrare all’interno di un’abitazione.

