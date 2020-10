Anagni, altri 5 casi positivi al Covid-19: le dichiarazioni del sindaco Natalia

Così il sindaco Daniele Natalia sulla sua pagina Facebook:

“Dalla ASL mi è stata comunicata la presenza di altri cinque casi positivi al Covid di nostri concittadini. Si tratta fortunatamente di positivi asintomatici e già posti in isolamento domiciliare dalle autorità sanitarie.

Non ci stanchiamo di invitare la cittadinanza a mantenere la calma ma anche a rispettare le regole che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi. Mi rivolgo in particolare ai più giovani che oggi, per una serie di fattori, sono la categoria più esposta al virus.

Mi auguro che non serva un rafforzamento dei controlli delle Forze dell’Ordine sul rispetto dei regolamenti anti-Covid da parte dei cittadini, ma, in caso contrario, non esiterò a dare mandato alla Polizia Locale di emettere le dovute sanzioni ed a chiedere ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza un supporto straordinario per la vigilanza.

Con il Covid non si scherza ma si può sconfiggere facendo una cosa molto semplice: seguendo le indicazioni delle autorità amministrative e sanitarie ad ogni livello”.

Foto di repertorio