Nella giornata di ieri, a Roccasecca , i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “indebito utilizzo di carta di pagamento” una 40enne, residente a Pignataro Interamna, di fatto domiciliata a Roccasecca (già censita per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti).

L’attività d’indagine, scaturita a seguito di denuncia-querela presentata da un 59enne di Roccasecca, (nella quale denunciava che successivamente allo smarrimento della propria carta prepagata postepay e del relativo pin ignoti avevano effettuato un prelievo di euro 100), mediante l’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’ufficio postale ove era stato effettuato il prelievo, ha permesso di identificare nella 40enne l’autrice dell’indebito utilizzo della carta.

