Nel pomeriggio di ieri a Frosinone , i militari della Stazione di Frosinone Scalo hanno deferito in stato di libertà per “coltivazione illecita di pianta di cannabis indica” un 43enne del luogo, (già censito per reati inerenti gli stupefacenti).

Gli operanti nel corso di una perquisizione d’iniziativa eseguita presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto sul balcone (abilmente coperto da arelle per recinzioni al fine di occultarne la vista ad occhi indiscreti), un grosso vaso contenente una pianta di “marijuana” composta da otto rami e dell’altezza di circa 140 cm., sottoposta a sequestro.