Concorso Banca d’Italia: i requisti e le figure ricercate

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la Banca d’Italia ha indetto un concorso per l’assunzione di 30 risorse divisi tra laureati in ingegneria e in statistica esperti nel campo di applicazione di riferimento

I requisiti che bisogna avere

età non inferiore ai 18 anni

cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza

idoneità fisica alle mansioni

godimento dei diritti civili e politici

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto

Ulteriori requisiti specifici sono poi specificati nel bando di concorso che raggruppa le due importanti selezioni. Sul bando troverete inoltre anche informazioni dettagliate sulle prove da sostenere e sulle materie prese in esame.

Concorso Banca d’Italia: come candidarsi

La domanda per partecipare alle selezioni del concorso della Banca d’Italia va inviata tramite l’applicazione disponibile alla pagina web dell’Istituto di credito entro e non oltre le ore 16 del 27 ottobre 2020. Prima sarà necessario effettuare l’autenticazione. Ci si può candidare per uno solo dei due bandi pur avendo i requisiti per tutti e due.