Ottobre rosa: continua la campagna per la prevenzione del tumore al seno

Partita la campagna per la prevenzione del tumore al seno. Se hai tra i 45 e i 49 anni puoi prenotare una mammografia gratuita per tutto il mese di ottobre. Chiama il numero 06 164161840. Tutte le informazioni più dettagliate qui: salutelazio.lt

Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale



Quest’anno il virus influenzale circolerà contemporaneamente al SARS-CoV-2 (Coronavirus) e questo rende la vaccinazione contro l’influenza ancora più importante. Il vaccino, utilizzato da oltre quarant’anni come principale strumento ed opportunità di prevenzione, si è dimostrato efficace e sicuro. Per sapere dove vaccinarsi, a chi è consigliato il vaccino e molto altro cliccate qui: https://bit.ly/3lhvZtE

Generazione Futuro: il bando per i dottorati industriali

Il bando è stato pensato per promuovere e ampliare la collaborazione tra il sistema della ricerca e dell’innovazione regionale e le imprese del Lazio. I giovani laureati che vinceranno le borse potranno condurre le loro ricerche per 3 anni a stretto contatto col mondo dell’impresa e con le sue necessità. Avranno anche la possibilità di trascorrere all’estero da 3 a 6 mesi per studiare e importare innovazione.

Obiettivo: innovare i processi di produzione, collegare università e mondo del lavoro. Un esempio concreto per fare quello di cui tutti parlano: costruire dal basso un nuovo modello di sviluppo che abbia al centro la valorizzazione del talento, dell’intelligenza, della passione dei più giovani.

È il vostro momento! Tutte le informazioni qui: https://bit.ly/3cPCL6E

Ancora tempo per il bando per il nuovo biennio di alta formazione artistica di Officina Pasolini



Un’opportunità unica e gratuita della Regione Lazio per investire sul futuro dei giovani che vogliono formarsi nel mondo dell’arte. Verranno selezionati per ogni sezione 30 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (estendibili a 36 per particolari meriti artistici). https://bit.ly/362kmlM

26.000 borse di studio: la Regione garantisce il diritto allo studio

Sono circa 26.000 gli studenti che quest’anno riceveranno le borse di studio dalla Regione.

Anche in tempi di COVID un contributo importantissimo che viene mantenuto e ampliato: saranno infatti 2000 gli studenti in più rispetto allo scorso anno ad avere diritto alla borsa di studio. https://bit.ly/3dbNOr5

Un milione e mezzo per la cultura: 287 luoghi sostenuti dalla Regione Lazio

Un investimento importante in 287 progetti per riportare i luoghi della cultura al centro della vita delle persone.

Progetti per restaurare, acquisire nuovi volumi, beni da musealizzare e fondi archivistici: questi alcuni degli ammessi in graduatoria.Qui per consultarla: https://bit.ly/2SyV8DV

53 milioni per sostenere il Trasporto Pubblico Locale



Durante il lockdown le aziende del trasporto pubblico hanno subito un drastico calo della liquidità disponibile in cassa. Un aiuto indispensabile per garantire la mobilità pubblica a tutti i cittadini della nostra regione. https://bit.ly/3iDMY7B

Presentato il V° Rapporto sulle mafie nel Lazio

Il rapporto è il resoconto, rigoroso e documentato, delle principali inchieste giudiziarie sulle organizzazioni criminali nel Lazio, rese note nel periodo che va da gennaio 2019 a febbraio 2020, un quadro d’insieme sulla presenza delle mafie nella nostra regione, in particolare nella città di Roma. Si tratta di un’analisi alimentata, nel tempo, dal confronto dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio con le Forze di Polizia e la Magistratura.

Qui per consultarlo: https://bit.ly/2SzaoQZ