“Sono già entrati in servizio i primi nuovi drive-in di Priverno e Aprilia (Asl Latina), di Pomezia (Asl Roma 6) e da questo pomeriggio entrerà in funzione anche il drive-in pediatrico del Sant’Andrea con prenotazione al numero 06.33778787.

Da sabato pomeriggio entrerà in servizio il drive-in presso l’aeroporto di Guidonia (Asl Roma 5). L’obiettivo è quello di raddoppiare la rete dei drive-in, sia in modalità pedonale che con automobile, in particolar modo sulla città di Roma dove ne sono previsti almeno altri 6 nei prossimi giorni a partire dalle Asl Roma 1 e Roma 2 che sono maggiormente sotto pressione.

Tutte le info sulla rete dei drive-in disponibili su SaluteLazio.it, così come tutte le info sui 65 laboratori privati autorizzati ai tamponi rapidi antigenici a tariffa concordata “.

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.