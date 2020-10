Quando gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti ed i sanitari del 118 sono arrivati in via delle Palme, quartiere Prenestino, a seguito di chiamata al 112 per una persona precipitata, hanno trovato un uomo immobile a terra sulla rampa del garage condominiale con numerose borse legate al busto.

I dettagli

Così, mentre gli operatori sanitari prestavano immediato soccorso al ferito, trasportato successivamente presso il policlinico Casilino in codice rosso per le diverse fratture riportate, gli agenti ascoltavano le varie testimonianze in merito all’accaduto.

In particolare i poliziotti sono stati avvicinati dall’ uomo che aveva chiamato il 112, il quale riferiva loro che il ferito, successivamente identificato per O.J., marocchino di 39 anni, aveva poco prima compiuto un furto all’interno della sua abitazione.

Intento a riparare dei computer nella sua camera, il proprietario di casa, ha sentito dei rumori provenire dalla stanza adiacente al balcone ed insospettitosi è andato a controllare. Qui ha trovato il 39enne con indosso diversi oggetti di sua proprietà che, vistosi scoperto, è scappato sulla terrazza esterna e nel tentativo di scavalcare il muretto divisorio, ha perso l’equilibrio cadendo a terra nella sottostante rampa dei garage condominiali dopo un volo di sette metri.

Ultimati gli atti, lo straniero attualmente piantonato dai poliziotti in ospedale, è stato arrestato per furto aggravato.