Betting online: come giocare in modo responsabile?

Ultimamente si sente molto parlare dell’importanza del gioco responsabile, un argomento complesso e delicato legato alla crescita del gambling e all’aumento del numero di appassionati di giochi online e scommesse sportive virtuali. Capire come gestirsi quando si gioca non è semplice, nonostante l’introduzione di sistemi che aiutano a limitare le puntate e permettono di autoescludersi dalle piattaforme.

Oggi tutti i siti legali autorizzati ad operare in Europa, quindi sia società con licenza AAMS sia con abilitazioni di altri Paesi europei come 1Bet Italia, devono obbligatoriamente proporre degli strumenti di supporto al gioco responsabile. Ad ogni modo è importante imparare ad amministrarsi da soli in modo efficace, poiché è il solo sistema in grado realmente di evitare di cadere in comportamenti lesivi e patologie come la ludopatia.

Scegliere il portale giusto per giocare online in modo sicuro

Il primo passo verso un approccio sano al gioco riguarda la scelta della piattaforma di gambling, infatti è indispensabile scegliere un operatore non solo serio e affidabile, ma anche in grado di offrire soluzioni efficienti per limitare il gioco eccessivo. In questo settore ogni società si muove in modo autonomo, nel rispetto delle regolamentazioni imposte dalle autorità di riferimento di ogni Paese, come ad esempio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Per questo motivo è essenziale trovare un’azienda all’avanguardia in questo campo, la quale proponga dei sistemi utili per monitorare il gioco online degli utenti e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Farlo non è semplice, soprattutto perché le società devono sottostare ai vincoli sulla privacy e il trattamento dei dati personali previsti dal regolamento europeo GDPR, tuttavia è possibile usare le nuove tecnologie per rilevare comportamenti sospetti e verificare che i clienti non stiano superando i limiti del buonsenso.

L’impostazione dei limiti per le giocate

Uno strumento fondamentale per giocare in maniera responsabile sono i sistemi per la limitazione delle puntate, una configurazione che tutti i siti di gambling online dovrebbe proporre ai propri clienti. Anche in questo caso le opzioni disponibili sono molto diverse tra loro, sebbene l’obiettivo di ogni applicazione sia la medesima, evitare che gli utenti spendano troppi soldi all’interno dei portali per il gioco online. Alcune piattaforme consentono di bloccare una serie di giochi, ad esempio restringendo l’accesso alla sezione del casinò online oppure del betting.

Altri portali permettono di inserire delle soglie massime per i depositi, delle limitazioni temporanee che possono andare da una settimana fino ad un mese o più. In questo modo al raggiungimento della spesa consentita si viene estromessi dal sito, con la sola possibilità di accedere al proprio account di gioco. Questi accorgimenti sono molto utili per spendere meno, usando delle forzature per controllarsi quando ad esempio in un momento di foga si potrebbe essere portati a giocare più del dovuto.

L’autoesclusione: perché è davvero utile nel gambling online

Una delle ultime opzioni per la promozione del gioco responsabile è l’autoesclusione, un sistema che permette di contattare i gestori della piattaforma di gambling online e richiedere di essere esclusi dall’accesso ai giochi per un tempo limitato. Questa interruzione può essere di breve durata, ad esempio per prendersi una piccola pausa di qualche giorno dal gioco e schiarirsi le idee, oppure di lungo periodo arrivando anche ad alcuni mesi.

I siti che fanno parte del circuito delle concessioni ADM, quindi con licenza AAMS, offrono la possibilità di chiedere l’autoesclusione da tutti i portali di gioco italiani, una soluzione utile per evitare di escludersi da una piattaforma per poi aprire un conto presso un altro operatore. Dopodiché esistono anche dei software che possono essere installati nel computer, ad esempio con l’aiuto di amici e familiari, attraverso i quali è possibile bloccare l’accesso ai siti web di gambling online.

Alcuni consigli utili per giocare senza esagerare

Gli strumenti di limitazione e autoesclusione sono senza dubbio validi per ridurre fenomeni gravi, comportamenti che possono sfociare in vere e proprie patologie come la ludopatia. Ad ogni modo è possibile seguire dei semplici consigli per giocare in modo responsabile, evitando di arrivare a doversi rivolgere a professionisti e associazioni di supporto. Innanzitutto è importante impostazione sempre le soglie massime per le puntate, per non superare il budget a disposizione a prescindere dalla situazione di gioco.

In caso di perdita non bisogna cercare di recuperare i soldi, in quanto nella maggior parte dei casi si finisce con l’aumentare la cifra persa, ma è preferibile allontanarsi per un po’ dalla piattaforma. Inoltre non bisogna mai giocare in momenti particolari, in cui l’emotività può favorire comportamenti irresponsabili, come stati di ansia, agitazione e depressione. Infine è essenziale ricordarsi che il gioco online è solo un passatempo, non un modo per arricchirsi velocemente, quindi è importante non trascorrere mai troppo tempo connessi e prendere l’esito delle giocate con filosofia.