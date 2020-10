Di seguito, la nota delle associazioni che operano sul territorio di Artena:

I tragici fatti accaduti a Colleferro, in cui la nostra comunità si è trovata coinvolta nostro malgrado, hanno spinto in questi ultimi giorni tutta la nostra città ad esprimersi con forza contro tali barbare azioni e a scendere in piazza per manifestare vicinanza alla famiglia di Willy e dimostrare che Artena rifiuta la violenza e la criminalità in tutte le sue forme.

Le associazioni di Artena, prendendo ancora maggiore coscienza del valore culturale e civile delle forme associative di qualsiasi genere esse siano, si sono unite per realizzare una manifestazione silenziosa ma simbolica per ribadire con determinazione il desiderio della nostra comunità di perseguire valori di amicizia, unità e pace rigettando qualsiasi forma di brutalità.

Abbiamo pensato di coinvolgere tutta la città in un’unica iniziativa che vedrà le associazioni scrivere dei grandi messaggi contro la violenza con l’utilizzo di candele, lumi, luci elettriche o qualsiasi altra fonte luminosa, facendoli spiccare nel buio delle tenebre illuminando la città e le nostre coscienze.

L’iniziativa ha preso il nome di “15.000 luci contro la violenza” proprio per comunicare che tutti i cittadini di Artena sono uniti nel trasmettere questi messaggi, e si realizzerà su tutto il territorio cittadino, dalle contrade al centro urbano passando per Piana Civita ed il centro storico.

Le luci che comporranno i diversi messaggi su tutta Artena si accenderanno all’unisono nella serata di lunedì 19 ottobre, ed invitiamo tutti i cittadini ad associarsi all’iniziativa esponendo una luce alle proprie finestre oppure realizzando dei messaggi di pace, amore e fratellanza nei propri giardini o sulle loro terrazze.

Invitiamo altresì le altre associazioni che non siamo ancora riusciti a contattare ad unirsi a noi.

Inonderemo le bacheche dei social network con i nostri messaggi di speranza, arrivando al cuore di ognuno, perché questi giorni tragici siano per tutta la nostra comunità un’occasione di riflessione ma anche riscatto e rinnovamento civile.

Le associazioni proponenti

Contrada Via Velletri – Associazione Rete Sociale – Ass.ne Equestre il Quarticciolo – Contrada Colubro – Confraternita S.Giovanni Battista – Associazione Balconi Fioriti – Proloco Artena – Contrada Macere – Associazione Genitori Artena – Scout Artena – Contrada Torretta – Live Artena – Gruppo Giovani Parrocchia S.Stefano e S.Croce- Una Stella per Artena – Artena è Casa Mea – Arci Montefortino 93 – Sbandieratori e Musici di Artena – Infioratori degli Agonizzanti – Artena Big Shop – Comitato Centro Storico – Gruppo Archeologico Artena – Gruppo Giovani Parrocchia S.Maria del Gesù – SS Lazio Archery – Contrada Maiotini – Confraternita B.V.M. di Lourdes – Ass.ne Teatrale Simo Sempre nù de Maiotini – Contrada Via Giulianello- Ass.ne Ferao – Associazione Vespa Artena