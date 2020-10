È previsto per sabato 10 ottobre un convegno che si terrà a Colleferro nella Sala Aldino Ripari (ex Konver), in via degli Esplosivi per aggiornamenti sulla situazione della Valle del Sacco. L’evento è aperto a cittadini, sindaci, associazioni ed istituzioni. La partecipazione è gratuita ed è necessario mandare un’e-mail all’indirizzo formazione@izslt.it indicando il proprio nominativo, entro l’8 ottobre. Sono garantite tutte le misure di contenimento per prevenire la diffusione del Covid-19. L’evento avrà inizio dalle ore 9:00 e proseguirà per tutta la mattinata.

“L’incontro, promosso dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e patrocinato dalla Regione Lazio, nasce nell’ambito di “Lindanet”,il progetto europeo finalizzato allo scambio di esperienze e pratiche tra le aree di diversi paesi europei contaminate da Lindano e del nuovo piano di intervento della Regione Lazio nelle aree interessate, in fase di avvio.

Conoscere e confrontare realtà così distanti ma accomunate da uno stesso problema, permette di individuare misure più adeguate in termini di spesa e di risultato. Lo stesso spirito di condivisione e di confronto anima il dialogo che da anni esiste tra i cittadini, le associazioni e gli amministratori dell’area della Valle del Sacco, un territorio segnato dall’inquinamento. I cittadini sono stati coinvolti nella conoscenza delle cause della contaminazione e dei suoi effetti sulla salute e sull’ambiente. […] Le associazioni ambientaliste negli anni hanno contribuito a costruire questa consapevolezza, acquisendo conoscenze e informazioni, condividendole con la popolazione, collaborando con esperti ed enti di ricerca, proponendosi con le istituzioni e vincendo la riluttanza di alcune di esse a renderle pubbliche. L’incontro di sabato 10 ottobre aprirà una nuova via di collaborazione finalizzata al miglioramento delle condizioni dei siti contaminati da Lindano.”

La cittadinanza è invitata a partecipare.