Martedì 13 ottobre alle ore 20 si terrà il primo Consiglio comunale della nuova consigliatura, presso l’Auditorium Parco della Musica, Piazza 29 marzo 1950 – Località Scalo.

L’Ordine Del Giorno

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:

Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

giuramento del Sindaco

Comunicazione della nomina della Giunta Comunale ;

Nomina del Presidente del Consiglio Comunale;

Nomina del Vice Presidente del Consiglio Comunale;

Nomina della Commissione elettorale comunale.

Per un eventuale pubblico interessato a seguire la seduta saranno allestiti 50 posti distanziati e sarà effettuata una diretta streaming via facebook. Accesso ad esaurimento posti con obbligo di mascherina. Si prega i partecipanti di presentarsi mezz’ora prima per consentire al personale comunale di effettuare la registrazione dei presenti.