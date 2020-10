Nel pomeriggio della giornata di ieri, 6 ottobre, la Polizia Locale, insieme alla Polizia di Stato, ha imposto la chiusura ad un parrucchiere in zona Esquilino. L’esercente, infatti, non rispettava le misure anti contagio per prevenire la diffusione del Covid-19.

La situazione

L’intervento è scaturito nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto delle misure atte a limitare il contagio: i caschi bianchi del I Gruppo Trevi, Nucleo Esquilino, e personale del Commissario Esquilino, avevano scorto assembramenti all’esterno dell’attività. Entrando all’interno di un locale ampio 35mq circa, vi hanno trovato tre persone che lavoravano e sei clienti. La struttura è stata trovata priva di disinfettanti, di agende che riconducessero ai nominativi ed ai telefoni dei clienti che hanno frequentato il posto e non erano utilizzati asciugamani monouso.

I provvedimenti

Il titolare, un uomo di 35 anni, è stato diffidato ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione previsti dalla legge ed è stato sanzionato per assenza di un direttore tecnico presente in loco e per violazione delle normative anticovid, con una multa di circa 1000 euro. Per un lavoratore, trovato privo di regolare contratto, sono in corso ulteriori accertamenti. Scattato il provvedimento di chiusura per 3 giorni.

