Nella mattinata di ieri, ad Anagni, il personale della locale Stazione Carabinieri deferiva in stato di libertà un 33enne residente in un comune limitrofo, per “guida in stato di ebrezza alcolica”.

I fatti

Alcuni giorni fa, l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era alla guida dell’auto, impattando con un altro veicolo, sulla strada regionale Casilina.

I militari operanti disponevano accertamenti sanitari nei confronti di entrambi gli automobilisti allo scopo di verificarne le condizioni psicofisiche, all’esito dei quali il 33enne risultava avere un tasso alcolemico superiore al consentito.

Foto di repertorio