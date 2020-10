Paliano, Santa messa e concerto in ricordo di Willy e S.Maria Goretti

C’è più di un aspetto che accomuna la storia di S. Maria Goretti e il giovane Willy. Le vite di questi giovani sono state interrotte per difendere un valore: la verginità per l’una e l’amicizia per l’altro.

Entrambe le famiglie per motivi di lavoro sono giunte nelle campagne Palianesi. I ragazzi sono cresciuti in questo territorio subendo poi altrove, Marietta a Borgo Le Ferriere e Willy a Colleferro, una morte cruenta per aver difeso i loro valori fino alla fine.