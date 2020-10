Bruttissimo incidente ad Ardea. A causa di uno scontro frontale tra due vetture sono rimaste ferite di cui una in codice rosso.

Violento incidente ad Ardea: una persona in codice rosso

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 8,45 la sala operativa del Comando prov.di Roma ha inviato in via Pontina Vecchia [incrocio] SP95b via Laurentina presso il comune di Ardea la squadra vvf di Pomezia ( 22 A ) per un incidente stradale.

Nello scontro frontale, avvenuto tra due vetture per cause al momento imprecisate, sono rimaste ferite 4 persone (una in codice rosso) ,trattasi di due uomini e due donne che sono state trasportate dal personale del 118 presso l’ospedale S.Eugenio di Roma.