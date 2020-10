Emergenza Coronavirus, apre Drive In per tamponi Covid a Pomezia

Si informa la cittadinanza che da oggi, 7 ottobre 2020, è operativo a Pomezia un Drive In per effettuare tamponi Covid 19 presso il presidio Asl località Macchiozza (via del Mare Km 19).

Anche a Pomezia è operativo il drive-in

“Un presidio importante per la nostra Città, centro nevralgico dell’area sud di Roma – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Una misura necessaria per tenere sotto controllo il propagarsi del contagio in maniera efficiente e soprattutto più efficace per la cittadinanza di Pomezia. Ringrazio il Direttore della Asl Roma 6 per aver accolto la nostra richiesta e per la collaborazione dimostrata: un segno di forte attenzione per il nostro territorio”.

Il Drive In sarà a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì, inizialmente con orario 15.00/18.00. L’azienda sanitaria specifica che, per evitare inutili attese, gli orari di chiusura si riferiscono alle ultime accettazioni da parte degli operatori sanitari.