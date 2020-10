A causa di un incidente, il traffico è temporaneamente bloccato sul “Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 53,300 in entrambe le direzioni tra le uscite di Laurentina e Pontina.

Traffico bloccato sul Grande Raccordo Anulare

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto una moto rendendo necessario l’intervento del personale del 118 e l’atterraggio di una eliambulanza.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il transito in prossimità dell’incidente è consentito sulla sola corsia di emergenza.