Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 6 ottobre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:35 Soliti Ignoti

ore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto procuratore 1×03 replica

ore 23:40 Porta a Porta

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Un’ora sola vi vorrei 1a Tv

Show di Enrico Brignano

ore 22:50 Una Pezza di Lundini

ore 23:20 Giovani e Famosi

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:20 Tutto su mia madre

ore 20:45 Un Posto Al Sole

ore 21:20 #Cartabianca

ore 00:00 Linea Notte – Info

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia

ore 21:40 Jurassic World Il regno distrutto

ore 00:20 Tg5



Italia 1

ore 19:30 CSI New York 1×21

ore 20:30 CSI 12×11

ore 21:20 Le Iene Show

ore 01:10 Giù in 60 secondi



Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:30 Fuori dal coro

ore 00:50 Spara che ti passa

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo– Talk

ore 21:15 diMartedì – Talk

Tv8

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Name that Tune – Indovina la canzone 1a Tv

ore 23:45 X Factor

Nove

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 Non Stop

ore 23:30 Airport security Spagna

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Martedì 6 ottobre

Le Serie Tv in Chiaro

Tv2000 (ch.28 dtt 18 Tivùsat 157 Sky) ore 21:10 This is Us

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Chicago PD 6×07-08

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Chicago PD 6×07-08 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Alice Nevers Professione giudice 10×03-04

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Un volto due destini – I Know this Much is true 1a Tv 1×05-06 Finale

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 1×13-14-15

(ch. 116) ore 21:05 1×04

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 4×17-18

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×06 1a Tv + 4×15

ore 21:15 6×05-06

ore 21:15 6×05-06 LaF (ch 135 Sky) ore 21:00 In the dark 1×03-04

I Film che saranno trasmessi in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:05 From Paris with Love

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 The Counselor – Il procuratore

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Il grinta

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 La classe – Entres les murs

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Gli invisibili

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un’estate a Praga

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La nostra vacanza in Scozia

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 La guerra dei mondi

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:30 Palinsesti Mediaset ore 21:10 La leggenda di Al John & Jack

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 SWAT – Squadra speciale anticrimine

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:30 Palinsesti Mediaset ore 21:40 Beverly Hills Cop 3

I Film sulle tv a pagamento Sky e Premium

Comedy Central (ch. 128 Sky) ore 21.00 Una donna in carriera

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Underwater

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Mona Lisa Smile

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Rocky II

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Shaun vita da pecora

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Stuber – Autista d’assalto

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Conspiracy – La cospirazione

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Un’estate in Provenza

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Tutto il mio folle amore

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 A modern family

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Room

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Amore bugie e calcetto



Show, sport e documentari: cosa c’è in Tv questa sera?