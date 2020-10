Colleferro, Amazon cerca magazzinieri: come candidarsi all’offerta di lavoro

L’agenzia per il lavoro Adecco cerca un Magazziniere motivato per il centro logistico di Amazon a Colleferro (RM), vicino a Roma. Di seguito, il post su Amazon e a metà articolo il link per candidarsi.

Colleferro, Amazon cerca magazzinieri: come inviare il CV

Clicca su “Continua” per inviare la tua domanda, ci metterai solo pochi minuti.

Non servono qualifiche o esperienze di lavoro precedenti, bastano la tua motivazione e l’atteggiamento giusto!

Completa la tua candidatura e ti contatteremo presto!

Amazon ha bisogno di te per consegnare gli ordini ai propri clienti!

Il lavoro giusto per te

Il salario si colloca nella fascia alta del settore della logistica

Non hai esperienza di logistica? Qualsiasi siano le tue esperienze precedenti, ti forniremo tutta la formazione necessaria. Basta che tu ci metta la motivazione!

Dai una marcia in più alla tua carriera entrando in una delle aziende di logistica più innovative al mondo, dotata delle tecnologie più avanzate

Scegli un posto di lavoro con i più alti standard di sicurezza, con riscaldamento e aria condizionata, mensa a prezzi agevolati e ticket restaurant, bevande calde gratuite

Ascolta le esperienze e le testimonianze di chi già lavora con noi e scopri perché hanno scelto di fare un´esperienza in Amazon: guarda i video!

Il tuo ruolo all’interno del team

Ricevere la merce e stoccarla nel magazzino

Prelevare e scansionare gli ordini con l´ausilio di uno scanner

Imballare e spedire gli ordini dei clienti

Vuoi farti un’idea di cosa significa lavorare in Amazon? Clicca qui per scoprirlo

Cosa ti rende il candidato ideale

Benché non sia indispensabile un’esperienza pregressa nel settore, il processo di inserimento potrebbe essere agevolato se:

Hai esperienza precedente come magazziniere, carrellista, mulettista, spedizioniere, imballatore, addetto alla logistica, addetto allo smistamento, operatore di magazzino

Hai esperienza precedente nel settore del commercio, distribuzione, retail, vendite, ristorazione, industria alimentare e del catering

Sei automunito (preferenziale)

Dai la disponibilità a lavorare su turni, inclusi notturni e festivi, e/o a fare straordinari

Sei maggiorenne e hai una buona conoscenza della lingua italiana, per una buona comprensione delle procedure e per il rispetto delle norme di salute e sicurezza

Il benessere dei nostri dipendenti, dei nostri fornitori e dei nostri clienti è al primo posto. Stiamo seguendo rigorosamente le indicazioni fornite dal Governo e dalle autorità sanitarie locali nell’implementare tutte le misure precauzionali in tutti i siti per contenere l’emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19. Scopri come.

Il tuo prossimo lavoro è a portata di click! Clicca su “Accetto” e poi su “Continua” per inviare la tua candidatura.

I posti sono limitati!

CLICCA QUI PER CANDIDARTI

Questo il post di Adecco, con i requisiti richiesti e altri dettagli:

Adecco Italia SpA ricerca per Amazon, magazzinieri per il suo centro logistico di Colleferro. Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. Gli operatori di magazzino costituiscono il cuore dell’azienda, sono gli artefici del suo successo ed operano per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e qualità del servizio. Si offre ai dipendenti un ambiente dinamico, attento alla sicurezza e alla qualità del lavoro, con la possibilità di crescere professionalmente.

Principali responsabilità: -Ricezione della merce in entrata nel magazzino -Smistamento della merce da stoccare -Catalogazione degli articoli -Stoccaggio della merce -Prelievo della merce -Imballaggio e spedizione della merce -Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate Profilo ricercato: -Eta’ non inferiore ai 18 anni -Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario -Comprensione della lingua italiana -Puntualità -Precisione ed attenzione Requisiti addizionali: -Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro -Atteggiamento positivo verso il lavoro -Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità

Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte Mezzo di trasporto: Motorino, Motocicletta, Auto