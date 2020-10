Lunedì 12 ottobre partirà la campagna di vaccinazione antinfluenzale nel comune di Paliano, un’iniziativa promossa e organizzata spontaneamente dai medici di famiglia della città col sostegno del Comune per garantire un’efficace azione di prevenzione in grado di ridurre al minimo i casi e scongiurare tutte le problematiche inerenti la compresenza di malattie stagionali e Covid-19.

PALIANO, PARTE LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Proprio in ragione della necessità di garantire il rispetto di tutte le misure sanitarie di contenimento e contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus, i medici di Paliano hanno individuato dei punti di vaccinazione dislocati in tutto il territorio cittadino a cui i pazienti potranno accedere su appuntamento, con giorni e orari certi, così da evitare l’affollamento degli studi medici, la creazione di assembramenti e spostamenti difficoltosi, specie nei casi di persone anziane, fragili o debilitate da patologie pregresse.

In base alle indicazioni del Ministero alla Salute il vaccino antinfluenzale è gratuito e fortemente raccomandato per tutti coloro che hanno più di 60 anni e per chi ha problemi di salute importanti, tali da essere aggravati dallo stato influenzale. La gratuità e la raccomandazione del vaccino è prevista anche per i bambini da 6 mesi a 6 anni.

«La vaccinazione antinfluenzale – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri – rappresenta una misura sanitaria di estrema importanza per la tutela della salute delle fasce più fragili della popolazione. L’impegno dimostrato dai medici della nostra città nel pianificare una campagna in grado di offrire le migliori condizioni di accesso al vaccino è un prezioso servizio reso a tutta la comunità».

«Viviamo un momento particolare – è stato il commento del consigliere comunale e medico di famiglia, Ugo Germanò – in cui le consuetudini maturate in questi anni sono state, per forza di cose, sconvolte. La vaccinazione antinfluenzale assume in questo frangente un’importanza strategica nel contrasto al Covid-19. In considerazione dell’elevato aumento del numero di pazienti interessati, noi medici di famiglia abbiamo pensato, in collaborazione col Comune e le associazioni del territorio, di avvicinarci alle varie contrade per vaccinare i residenti, riducendo così gli spostamenti, i rischi sanitari e garantendo il massimo rispetto delle regole anti-contagio.

Coloro che si sono già prenotati saranno diretti verso la zona di riferimento negli orari che il proprio medico gli indicherà. Chi lo deve ancora fare, ora potrà indicare la sede più vicina dove poter essere vaccinato in totale sicurezza».