Tivoli, cinque persone positive al coronavirus: 39 i totali dei contagiati

Sono cinque i nuovi positivi al Sars-Cov-2 comunicati questa mattina dalla direzione generale della Asl Roma 5. Salgono a 39 gli attualmente positivi nel territorio comunale di Tivoli e, per la prima volta, viene raggiunto e superato il centinaio di contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sino a oggi, che sono dunque 103.

Cinque nuovi positivi al Sars-cov-2 a Tivoli

Di questi, purtroppo, cinque sono i deceduti, mentre 59 sono le persone guarite sulla base di quanto comunicato dalla Asl Roma 5.

«Abbiamo avuto una forte impennata del numero dei contagiati al rientro dalle vacanze», spiega il sindaco Giuseppe Proietti. «Oggi quella radice di contagi è stata però assorbita, i nuovi numeri sono quindi dovuti senza dubbio ad altre motivazioni: la prima è legata al mancato utilizzo della mascherina nei nostri comportamenti quotidiani. Ricordo a tutti che da due giorni è in vigore un’ordinanza della Regione Lazio che rende l’uso della mascherina obbligatorio anche all’aperto e in tutte le circostanze. Raccomando, dunque, a tutti e a tutte di attenervi alle ordinanze che prescrivono l’uso della mascherina: è una misura preventiva importante per cercare di contribuire a tenere sotto controllo il numero dei positivi, cercando di arginare un aumento che anche in Italia incomincia a farsi pesante. Mentre in altri Paesi del mondo e anche della Comunità europea i contagi sono tornati a salire notevolmente da qualche settimana, in Italia siamo di fronte a numeri relativamente bassi ma non inesistenti, perché ogni giorno ci sono delle vittime. In attesa – spero non lunga – di un vaccino o di un farmaco che sia in grado di garantire una terapia con effetti sul virus, adottiamo tutti e tutte comportamenti consoni: mascherine e distanziamento tra persone».

