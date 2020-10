Doppio incidente avvenuto a distanza di pochi minuti in Ciociaria. Il primo si è registrato precisamente sull’autostrada A1 Milano-Napoli.

Incidente in autostrada

Nel tratto della Roma-Napoli, c’è stato un sinistro tra Ferentino e Anagni, che ha generato diverse code. Queste ultime sono tutt’ora in via di smaltimento per la celere risoluzione dello stesso. L’impatto è stato tra un’auto e un mezzo pesante. Ancora non si hanno notizie su eventuali persone rimaste ferite.

L’altro incidente è avvenuto a Frosinone. Sulla SP277, precisamente nella zona dell’asse attrezzato, un’auto è finita fuori strada (come visibile dalla foto). Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 5+000. Al momento, è stato predisposto un semaforo verticale, attivo per la gestione del senso unico alternato. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e se vi siano stati feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti.