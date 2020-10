Capena, lieve scossa di terremoto all’ora di cena: 1.7 di magnitudo

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Roma e avente con epicentro Capena. La magnitudo è di 1.7. Il sisma non dovrebbe aver provocato né danni alle cose né tanto meno problemi alle persone, se non un po’ di timore soprattutto per i residenti dei piani alti nei palazzi.

La scossa è avvenuta all’ora di cena: poco prima delle 20:00. Possibile sia stata avvertita nei Comuni limitrofi, a una distanza di massimo 30 km dall’epicentro. Di seguito, la rilevazione ufficiale di INGV.

Un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: 1 km N Capena (RM), il

04-10-2020 19:58:42 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.15, 12.54 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.