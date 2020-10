Progetti di arredobagno: come scegliere i sanitari migliori

In un progetto di arredo bagno, i sanitari rappresentano un elemento necessario e indispensabile indispensabile, tuttavia è importante non dimenticare che contribuiscono notevolmente a definire lo stile e l’estetica di un ambiente e, di conseguenza, è importante dedicare la massima attenzione nella scelta.

Oggi il mercato propone una vasta gamma di sanitari adatti ad ogni ambiente abitativo, dalle linee classiche, essenziali o moderne, tra i quali ognuno può trovare il modello adatto, in base alle proprie preferenze estetiche così come alle caratteristiche architettoniche e all’arredamento del bagno. Ovviamente è di fondamentale importanza prendere in considerazione la qualità del prodotto, che deve essere realizzato con materie prime eccellenti e finiture accurate, e la struttura dell’impianto idraulico del proprio bagno, verificando la posizione degli scarichi e l’eventuale possibilità di modificarla.

I sanitari visti su www.sanitaribagnoitalia.it corrispondono ad elevati standard di qualità a fronte di prezzi estremamente competitivi e sono disponibili in un ampio assortimento di modelli, dai più semplici e tradizionali alle versioni filomuro o sospesi, oggi molto apprezzate nei progetti di interior design.

Quando sono indicati i sanitari sospesi

I sanitari sospesi, ovvero privi di base e ancorati alla parete, dove va a inserirsi anche lo scarico, costituiscono una tendenza degli ultimi anni, che si è molto diffusa nei progetti di arredo bagno in merito all’estetica elegante e moderna e anche alla praticità, poiché l’assenza della base rende molto più facili le operazioni di pulizia del bagno.

Proprio per questo motivo, spesso i sanitari sospesi vengono preferiti nei locali piuttosto piccoli, dove la necessità è quella di ridurre al minimo gli ingombri e creare una piacevole armonia tra gli spazi e le forme. In questo caso, i sanitari sospesi trasmettono una sensazione di leggerezza e, nello stesso tempo, facilitano i movimenti all’interno di un bagno di piccole dimensioni.

Prima di sceglierli, si raccomanda sempre di controllare gli scarichi e la struttura del bagno: potrebbe infatti non essere possibile posizionare gli scarichi a parete, oppure la parete potrebbe non essere in grado di sopportare il peso dei sanitari stessi. In questo caso, è opportuno orientarsi verso un modello diverso.

Scegliere i sanitari in armonia con lo stile della casa

Oggi il bagno non è più considerato semplicemente un ambiente di servizio, destinato solo all’igiene personale e alla funzione di lavanderia. Al contrario, si può dire che sia il centro della casa, il luogo dove ognuno può dedicarsi a sé stesso, al benessere e al relax: per questo merita cura e attenzione particolari nella scelta di ogni singolo elemento.

I sanitari devono quindi risultare in perfetto equilibrio con le linee architettoniche dell’ambiente abitativo e con l’arredamento: in una casa dove predomina uno stile classico, anche i sanitari devono essere in sintonia, evitando quindi i modelli troppo essenziali e moderni.

Anche un bagno molto piccolo può essere trasformato in un ambiente confortevole e accogliente con la scelta degli elementi d’arredo, dei sanitari e dei complementi più adatti: in questo caso si consiglia di adottare linee semplici e minimaliste e di studiare con cura la distribuzione degli spazi, per evitare un ingombro eccessivo.