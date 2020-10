In data 2 ottobre 2020, la ASL Roma 5 ha comunicato al Sindaco che 1 nuovo paziente, residente a Valmontone, è risultato positivo al virus Covid-19. Salgono così a 5 le persone positive nel nostro Comune dopo le quattro risultate positive nei giorni scorsi. Un unico paziente è ricoverato ed è in fase di miglioramento mentre gli altri quattro sono in isolamento domiciliare.