Una villetta di pregio, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di San Saba.

La Polizia Locale sequestra un villino

Gli agenti del I Gruppo Centro ( ex Trevi), diretti dal Dott. Maurizio Maggi, a seguito di alcuni controlli, sono intervenuti presso l’immobile di tre piani, gestito dall’A.T.E.R., dove all’interno sono stati trovati due occupanti abusivi, una donna ed un uomo italiani, rispettivamente di 39 e 51 anni, che non sono stati in grado di fornire alcun titolo autorizzativo e per tale motivo è scattata la denuncia.

Avviati anche accertamenti su presunti illeciti edilizi per l’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione e ammodernamento.

Per evitare il procrastinare della reiterazione del reato , gli agenti hanno messo la parola fine a questo abuso, ponendo sotto sequestro il manufatto. I due, dovranno ora rispondere all’Autorità Giudiziaria. Ulteriori indagini sono tuttora in corso per chiarire aspetti della vicenda che non si esclude possano far emergere altre responsabilità.