Frosinone, recuperate una Porsche e una Fiat 500: erano rubate

Negli ultimi giorni, nell’ambito dei servizi per il contrasto del riciclaggio internazionale di veicoli, disposti dal Servizio Polizia Stradale, gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, hanno intercettato in transito sull’A/1 in direzione Roma un’autovettura Porsche Macan con a bordo due cittadini francesi.

Ecco cosa è successo

Gli operatori hanno proceduto alla denuncia degli occupanti in stato di libertà per riciclaggio ed al sequestro del mezzo che dagli accertamenti effettuati è risultato essere stato rubato a Pesaro il mese scorso. Gli agenti, sebbene il veicolo fosse munito di targhe tedesche e documenti di circolazione esteri, grazie alla loro esperienza hanno voluto approfondire i controlli trovando riscontro ai loro sospetti, essendo emerso che erano stati utilizzati documenti rubati in bianco in Germania.

Sempre nella stessa giornata, e per le medesime finalità, gli operatori del Distaccamento Polstrada di Sora, sulla SS.214 all’altezza di Veroli, hanno proceduto al controllo di una Fiat 500, condotta da un cittadino italiano, risultata compendio di furto avvenuto a Napoli.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ed il conducente è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione alla A.G. di Frosinone.