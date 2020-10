Di seguito, il post del Governatore della Regione, Nicola Zingaretti: Era nell’aria da ieri a causa dell’ aumento dei contagi , ma è diventato ufficiale solo alle 11:30 di oggi, 2 ottobre 2020. Nel Lazio vigerà l’obbligo di mascherine all’aperto.Di seguito, il post del Governatore della Regione, Nicola Zingaretti:

Mascherine all’aperto obbligatorie nel Lazio

“Nel Lazio introduciamo l’obbligo di mascherina all’aperto. Ho appena firmato l’ordinanza. Di fronte all’aumento della curva dei contagi dobbiamo alzare il livello di guardia e di prevenzione. La sicurezza prima di tutto!”

L’obbligo scatterà da sabato 3 ottobre. Chi violerà l’ordinanza andrà incontro a delle multe. La coercizione non riguarda i bambini sotto i sei anni e nemmeno i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina. L’obbligo nel Lazio non vale per chi è intento ad attuare l’esercizio dell’attività motoria o sportiva. I runner potranno dunque continuare a correre senza mascherina, ma ovviamente mantenendo le distanze di sicurezza.

Al momento non sono previste chiusure anticipate di bar e ristoranti o altre attività che contrastino gli assembramenti. Il provvedimento è stato preso per via del notevole aumento dei contagi, ma tuttavia è un messaggio che invita a seguire rigorosamente le regole, per uscire da questa pandemia il prima possibile.