Colombo. Controlli anti assembramenti, nei locali e anti prostituzione

Nel tardo pomeriggio mercoledì gli agenti del commissariato Cristoforo Colombo, diretti da Isea Ambroselli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Per intensificare gli accertamenti di Polizia sono state impiegate anche 2 unità operative del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, 1 unità operativa del commissariato Tor Carbone, 1 unità cinofila, 2 ispettori della A.S.L. Roma 2.

Colombo. Servizio Straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato

L’esito dei controlli ha portato all’identificazione di 1 cittadino di nazionalità Bengalese sprovvisto di documenti di identificazione e destinatario di un decreto di espulsione; alla sanzione amministrativa di un giovane romano trovato in possesso di droga; alla sospensione temporanea di un’ attività di ristorazione per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e per la non tracciabilità dei prodotti alimentari, e pertanto gli è stata comminata una sanzione pari a 1500 euro.

In concomitanza sono stati effettuati controlli anti-prostituzione in viale Marconi, via Cristoforo Colombo, largo Enea Bortolotti, largo Loria, piazza dei Navigatori che hanno portato al controllo di 8 meretrici e alla notifica di 4 ordini di allontanamento, 4 verbali contestati in violazione al regolamento di Polizia Urbana e 2 verbali nei confronti di alcuni clienti delle prostitute.

Infine nella zona della movida, anche in considerazione delle disposizioni anti assembramento, sono state identificate 226 persone di cui 38 straniere, 19 con precedenti di Polizia e 2 veicoli.