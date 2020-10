Anche per confermata la prima gratuita nel Sistema Musei in Comune di Roma. La prima gratuita nel Sistema Musei in Comune di Roma prosegue grazie a un dispositivo di prenotazione e gestione – già sperimentato e messo in pratica in questi mesi – che permette di pianificare le visite nel rispetto delle misure per la prevenzione del Covid-19. I limiti e i controlli sono gli stessi delle giornate d’ingresso a pagamento.

4 ottobre, quindi, nei Musei Civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30) e del Circo Massimo dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) si potrà prenotare la visita ad ingresso gratuito per tutti allo 060608 (entro le ore 14.00 di sabato 3 ottobre). Nei Tourist Infopoint sarà possibile conoscere eventuali disponibilità residue di tutti i musei del Sistema e prenotare l’ingresso fino alla giornata di .

La prenotazione obbligatoria – gestita rispettando il numero massimo per rispettare distanze e contingentamento degli ingressi – permette di evitare il rischio di assembramenti. Si potrà accedere solo al proprio turno di ingresso, esibendo la prenotazione in versione digitale o cartacea e solo dopo la rilevazione della temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 37.5°. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro. È consentita la visita senza distanziamento solo alle famiglie.

Si potranno visitare le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi e Museo delle Mura. Ingresso gratuito anche alle esposizioni presenti nei musei, a eccezione delle mostre Il Tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione di Roberto Longhi, ai Musei Capitolini, e Per gioco. La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina al Museo di Roma a Palazzo Braschi, a ingresso ridotto per i possessori della MIC Card. È escluso dalla gratuità lo spettacolo Viaggio nei Fori, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

MOSTRE IN CORSO

IL TEMPO DI CARAVAGGIO

CAPOLAVORI DELLA COLLEZIONE DI ROBERTO LONGHI

MUSEI CAPITOLINI Sale espositive di Palazzo Caffarelli | FINO AL

L’ingresso al museo e alla mostra devono essere prenotati separatamente

PER GIOCO

LA COLLEZIONE DEI GIOCATTOLI ANTICHI DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA

MUSEO DI ROMA | FINO AL

Ingresso a pagamento. Biglietto ridotto con la MIC

BACK TO NATURE. Arte Contemporanea a Villa Borghese

SEDI VARIE (Parco dei Daini; Museo Carlo Bilotti; Museo Pietro Canonica) | FINO AL

CIVIS, CIVITAS, CIVILITAS. ROMA ANTICA MODELLO DI CITTÀ

MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI | FINO AL

COLORI DEGLI ETRUSCHI. TESORI DI TERRACOTTA ALLA CENTRALE MONTEMARTINI

CENTRALE MONTEMARTINI | PROROGATA FINO AL 1° 2020

SPAZI D’ARTE A ROMA. DOCUMENTI DAL CENTRO RICERCA E DOCUMENTAZIONE ARTI VISIVE (1940-1990)

GALLERIA D’ARTE MODERNA | PROROGA FINO ALL’

SHEPARD FAIREY / 3 DECADES OF DISSENT

STEN LEX. Rinascita

GALLERIA D’ARTE MODERNA | FINO AL

CRUOR. Renata Rampazzi

MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE | FINO AL

ASPETTANDO L’IMPERATORE

MUSEO NAPOLEONICO | PROROGATA FINO AL

UN MONDO FLUTTUANTE. OPERE SU CARTA DI ANNA ONESTI

MUSEI DI VILLA TORLONIA – CASINA DELLE CIVETTE | Fino al

NARRAZIONI D’ARGILLA

MUSEO DELLE MURA | Fino al

ELENCO PIT

Dalle 9.30 alle 19

Fori Imperiali. Via Fori Imperiali angolo via Tempio della Pace

Minghetti. Via del Corso angolo via Minghetti

Castel Sant’Angelo. Piazza Pia, lato castello

Dalle 8.30 alle 18

Fiumicino aeroporto. Terminal T3 Arrivi internazionali

Ciampino aeroporto. Arrivi

