Anzio, una persona guarita dal Corinavirus: 40 gli attualmente positivi

Lievi miglioramenti anche nel comune di Anzio per quanto riguarda la situazione relativa ai contagi da Coronavirus.

Nella giornata dell’1 ottobre sono infatti scesi a 40 gli attualmente positivi, come dichiarato dallo stesso Sindaco Candido De Angelis: “Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuiti a 40, con una persona guarita nella giornata di ieri. (7 ricoverati in ospedale e 33 in isolamento domiciliare)”.

Come consuetudine, alla luce soprattutto dell’alto numero di contagi che sta caratterizzando questa fase, si invita la cittadinanza a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus.