Ogni spettacolo cinematografico, a ingresso gratuito e su prenotazione (info@piccoloamerica.it), iniz ierà alle 19.00 in via dell’Idroscalo 103.

A inaugurare la rassegna “Il Piccolo Cinema alla Palestra della Legalità” sul tema dello sport sarà la pellicola del 1999 di Oliver Stone “Ogni maledetta domenica” con protagonista Al Pacino e interpretata tra gli altri da Cameron Diaz. A seguire mercoledì 7 ottobre e giovedì 8 ottobre rispettivamente “Tonya” di Craig Gillespie, per cui Allison Janney ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista, e “Il Campione” di Leonardo D’Agostini, vincitore per questo titolo del Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. La settimana successiva si proseguirà lunedì 12 con “The Damned United” di Tom Hooper e sceneggiato da Peter Morgan, che racconta i 44 giorni da allenatore dell’ex calciatore Brian Clough al Leeds United. Mentre mercoledì 14 e giovedì 15 il pubblico romano e gli iscritti alla palestra potranno rivedere “He Got Game” di Spike Lee e “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, vincitore di ben sei David di Donatello.

“Siamo molto felici di incontrare nuovamente il territorio di Ostia, ma ancora di più il lavoro portato avanti dall’Asilo Savoia – dichiara Federico Croce, Direttore Generale del Piccolo America – La Palestra della Legalità rappresenta un faro ed esempio per tutti coloro i quali si adoperano per rendere migliori le condizioni di vita nei territori. È un momento di enorme crisi e difficoltà sia per i cittadini che per tutti gli operatori che lavorano per garantire servizi in spazi pubblici: la nostra speranza con questa rassegna dedicata al tema dello sport è di dare un contributo sulle possibilità di incontro, scambio e condivisione, ma anche di poter partecipare nel nostro piccolo alla costruzione di un’alternativa sul litorale”.

“In una fase in cui il distanziamento legato alla diffusione del Covid-19 può impattare negativamente sui processi di inclusione sociale – ha dichiarato il direttore operativo del programma “Talento & Tenacia” Antonello Tanteri – la Palestra della legalità vuole ampliare in piena sicurezza gli spazi di socialità e incontro offerti gratuitamente a giovani e famiglie del quartiere. In questo senso la rassegna è anche l’occasione per ricordare che la palestra della legalità è molto di più di un semplice centro sportivo e rappresenta un punto di riferimento anche per le realtà associative del territorio”