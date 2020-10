Tragedia a Tivoli. Un operaio, mentre stava probabilmente sistemando il tetto di un capannone, è precipitato nel vuoto.

Tivoli, operaio cade dal tetto e muore

Una tragedia, una tragica fatalità è avvenuta ad un uomo di 42 anni. Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo, mentre stava sistemando il tetto di un capannone, forse a causa di una lastra ceduta, è precipitato nel vuoto.

A nulla sono servite le manovre di rianimazione da parte del personale del 118. Adesso la salma è a disposizione delle autorità giudiziarie per esaminare l’esatta dinamica dell’incidente.

Il commento di Eleonora Mattia

Registriamo una ennesima vittima sul lavoro: a perdere la vita un uomo di soli 42 anni, caduto da un’altezza di 10 metri mentre lavorava sopra un tetto. Rivolgo il mio più sentito cordoglio alla famiglia e, mentre la dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti, voglio cogliere l’occasione per ribadire fermamente l’importanza dell’applicazione dei protocolli e delle misure stabilite a tutela della sicurezza e della salute delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori.

Ogni vita che perdiamo sul lavoro è una disgrazia insopportabile per le famiglie ed è una sconfitta delle Istituzioni, se – e mi auguro non sia questo il caso – si verificasse perché mancata osservanza delle regole e dei corretti comportamenti da adottare”. Così in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.