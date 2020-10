Un murale per non dimenticare Willy. È la fantastica opera d’arte creata da Stefano Bove, in arte Zhew, che nella giornata di ieri ha voluto omaggiare il 21enne con un graffito nei pressi del parcheggio della stazione di Colleferro.

“Dopo tanta nebbia a una a una si svelano le stelle”

Come ha ricordato il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, la memoria sarà fondamentale nei prossimi anni: sia per rispetto a Willy sia per tenere alta l’attenzione sul processo non lasciando “soli” ne i famigliari ne i testimoni e gli amici.

Difatti, ieri, in una rampa del parcheggio della stazione di Colleferro, Zhew, famoso writer di Ostia, con la bomboletta ha voluto omaggiare il giovane 21enne di Paliano. Un disegno straordinario voluto fortemente anche dalla stessa amministrazione comunale.

Le nostre domande a Stefano Bove, in arte Zhew

Perché hai deciso di fare un murale su Willy e, in particolare, cosa ti ha impressionato di questa vicenda.

Ho deciso di farlo per sensibilizzare una comunità scossa. Utilizzare questa brutta vicenda per dare un messaggio di speranza perché in mezzo a tutto questo marciume la gente reagisce.

Cosa ti ha impressionato questa vicenda

A parte il modus operandi. Ho vissuto ad ostia e sono abituato a questi gesti di bullismo estremizzato. Mi ha impressionato il terremoto mediatico che si è creato intorno a questa vicenda anche se, secondo me, chi ha compiuto quel gesto erano bulli molto preparati.

Da quanto tempo fai il writer e dove hai lavorato

Sono 10/11 anni che faccio questo lavoro. Ho cominciato in maniera non convenzionale e poi l’ho fatta diventare una professione. Colleferro è la prima collaborazione ufficiale con un comune e spero ce ne siano altre.