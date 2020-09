Problemi sulla linea della Metro A, a Roma. Servizio temporaneamente interrotto alla fermata Arco di Travertino, direzione Anagnina.

Metro A, soccorso passeggero: servizio interrotto ad Arco di Travertino

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sulla viabilità Astral. Un passeggero, sulla Metro A, si è sentito male e per far si che sia soccorso in tempi brevi è stato interrotto il servizio alla stazione di Arco di Travertino, in direzione Anagnina.

Potrebbero seguire aggiornamenti.